Президент Садыр Жапаров ратифицировал соглашение между Кыргызстаном и Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что создание объединенной региональной системы ПВО «позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран».

«Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов. Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами», — подчеркивается в сообщении.

Жогорку Кенеш ратифицировал это соглашение на заседании 11 ноября. По условиям соглашения, для создания объединенной региональной системы противовоздушной обороны рядом с российской авиабазой в Канте предоставляется земельный участок площадью 5 гектаров.

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