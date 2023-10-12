Президент Садыр Жапаров ратифицировал соглашение между Кыргызстаном и Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что создание объединенной региональной системы ПВО «позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран».
«Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов. Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами», — подчеркивается в сообщении.
Жогорку Кенеш ратифицировал это соглашение на заседании 11 ноября. По условиям соглашения, для создания объединенной региональной системы противовоздушной обороны рядом с российской авиабазой в Канте предоставляется земельный участок площадью 5 гектаров.
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