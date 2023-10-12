Кыргызстан намерен увеличить товарооборот с Россией до $5 млрд. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в госрезиденции «Ала-Арча» после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

По их итогам главы государств сделали совместное заявление.

«[В ходе переговоров] мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в размере $5 млрд», — сказал Жапаров.

По его словам, они с Путиным «отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства». Он отметил, что правительства двух стран активизируют работу по диверсификации экономик и реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. По его словам, в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился на 37% и достиг $3,5 млрд, а в I полугодии 2023 года этот показатель вырос еще на 17,9%.



Также президент России пообещал оказать содействие в доведении газификации Кыргызстана до 60%.



Путин прибыл в Бишкек 12 октября с официальным визитом. Как сообщили в пресс-службе президента, по итогам подписано шесть документов «направленных на наращивание кыргызско-российского совместного взаимодействия».

Подписаны: соглашение между правительствами двух стран об условиях деятельности КРСУ, соглашение о сотрудничестве и программа сотрудничества на 2023-2024 годы между министерствами юстиции КР и РФ, меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства; в области охраны окружающей среды и природных ресурсов между профильными ведомствами двух стран, протокол о намерениях между Минобразования КР и МГУ имени Ломоносова, а также меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности.



13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.



Несмотря на то, что Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину на деле власти страны продолжают тесное сотрудничество с РФ по разным сферам, в том числе в экономике и торговле.

На фоне этого США и страны Евросоюза не раз предупреждали Кыргызстан о необходимости не допустить, чтобы страна использовалась Россией для обхода санкций, наложенных на РФ из-за вторжения в Украину.

Затем США ввели санкции в отношении кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.

После этого в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».



В Госкомитете допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании, которые могли и не знать о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

Также в спецслужбе добавили, что начали расследование, «направленное на установление и прекращение деятельности, возможно, причастных к этому частных компаний и фирм».

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