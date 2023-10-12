В городе Ош троих школьников сбила машина, один из них скончался в больнице. Информацию «Клоопу» 12 октября подтвердили в милиции Оша.

В милиции сообщили, что школьников сбили 5 октября около 13:50 на улице Осмонова в Оше. 36-летняя водительница на машине Toyota Scion сбила школьников на пешеходном переходе.

В результате происшествия двое детей 13 и 7 лет получили травмы, их доставили в Ошскую областную детскую больницу.

Еще один 13-летний подросток с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в отделение хирургии головного мозга Ошской городской больницы и перенес операцию. Но 11 октября скончался, не приходя в сознание.

В Патрульной службе Оша добавили, что у подозреваемой не было водительских прав.

Милиция назначила по этому факту расследование, авто водворили на штрафстоянку. Также по данным милиции, пострадавшая сторона «отказывается писать заявление» в отношении водительницы, по этой причине ее пока не задержали.

Кроме этого по информации издания «Турмуш», подозреваемая в автонаезде 9 сентября уже сбивала 11-летнего подростка, переходившего дорогу в селе Жапалак в Оше. В результате чего подросток получил телесные повреждения и его госпитализировали.