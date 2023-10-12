Октябрьский райсуд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 4 ноября руководителя строительной компании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.



Отмечается, что Минкееву предъявили обвинения по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества (ст. 222 ч.3 п.2) УК КР. ГКНБ пока никак не комментировал задержание Минкеева.



Ранее по такому же обвинению задержали основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева, бывшего первого заместителя гендиректора MegaCom Арстанбека Темирбаева и соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца ОсОО «Аврора групп» Азрета Боотаева.



Всех их арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаев, который был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.

По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО в июле прошлого года. Также Госкомитет расследует уголовные дела по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.



Затем ГКНБ отчитался о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые бизнесмены.

