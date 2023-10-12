В мэрии Бишкека сообщили, что в столице с участием вице-мэра Нурдана Орунтаева сотрудники Управления по контролю за землепользованием убирают брошенные электросамокаты по маршруту делегаций саммита стран СНГ.



По данным муниципалитета, сотрудники Управления совместно с работниками «Тазалык» убрали около 100 самокатов фирмы To Go и других компаний по предоставлению в прокат электросамокатов, не состоявших в договорных отношениях с муниципалитетом.

«Во время проведения соответствующих работ по “очистке” улиц от самокатов представители компании To Go агрессивно отреагировали на действия сотрудников муниципалитета и препятствовали их работе», — заявили в мэрии, добавив, что ранее с представителями компании была проведена встреча, но никаких действий не последовало.

В свою очередь Орунтаев опубликовал видео, на котором видно, что неизвестный мужчина встает на пути машины «Тазалыка» и не дает увезти самокаты.



В мэрии говорят, что самокаты убрали на проспекте Чуй, площади Ала-Тоо, бульваре Эркиндик, улице Ю.Абдрахманова, возле ТЦ Beta Stores и проспектах Манаса и Ч.Айтматова.



В муниципалитете добавили, что ответственные работники ОсОО «Абрикос» (E-motion) и ОсОО «Промо Экспресс» (Sunrent), которые имеют договоры с мэрией, самостоятельно убирают электросамокаты с центральных улиц.



В свою очередь в ОсОО «Аренда Сервис» заявили, что мэрия без оснований начала изымать их электросамокаты в центре города. По их словам, их предупредили, что во время проведения саммита глав стран СНГ в Бишкеке вводят временные ограничения на прокат электросамокатов. Поэтому компания установила в мобильном приложении ограничения на улицы, которые указала мэрия.

«Они начали эвакуировать самокаты, прикрываясь то саммитом, то тем, что у нас якобы нет разрешительных документов. Они никаких актов не составляют, описи нет, просто грузят и увозят. При этом никаких сотрудников ПССИ нет. Прикрываются саммитом, но рядом стоят около 30 самокатов конкурентов, и они их не забирают. Якобы потому что у них есть разрешение, а у нас нет», — говорят в компании.

12 октября в Бишкек с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Также 13 сентября в столице состоится заседание Совета глав государств СНГ.

В связи с этими событиями в Бишкеке ввели ряд ограничения. Так, 12-13 октября на дистанционный режим перевели все образовательные учреждения города — от детсадов до вузов. Также в мэрии сообщили, что 12 октября в столице будут действовать временные ограничения на прокат электросамокатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kloop | Новости Кыргызстана (@kloopnews)

Фото на главной: AKIpress.