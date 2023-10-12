Президент России Владимир Путин наградил главу Кыргызстана Садыра Жапарова орденом Почета.

Церемония состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

В указе Путина отмечается, что Жапарова наградили орденом «за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве».

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Путин 12 октября прибыл в Бишкек с официальным визитом. В ходе визита Путина планируются двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым, а также участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в городе Кант.

Кроме этого 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.