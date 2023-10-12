Жители приграничного села Миң-Булак Баткенской области просят о продлении льготного периода по медицинскому обслуживанию. Местные жители рассказали «Клоопу», что пострадали в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе в 2022 году и «переживают тяжелые времена».

Жительница села Миң-Булак Гүлсүн Кумарбаева рассказала, что в сентябре заболела ее сноха, поэтому семья обратилась в инфекционное отделение. После двух дней стационарного лечения, когда женщину выписывали, ей сказали заплатить за место в больнице. Причина в том, что сроки льгот по медобслуживанию для жителей приграничных сел истекли 14 сентября.

«Невестке, оказывается, сказали: “Если не заплатишь, не выпишем”. Все лекарства мы купили сами. Я сказала им, что в результате вооруженного конфликта прошлого года у нас сгорел дом, сейчас у нас нет денег, чтобы заплатить больнице, уколы и лекарства тоже не дали. Они ответили, что не выдаются [лекарства], тетрациклина нет», — пожаловалась женщина.

Кумарбаева оплатила в кассу больницы 1300 сомов. Женщина заявила, что еще не получила пособие за сгоревший дом и вещи, которые были в нем, и попросила продлить льготы по медицинскому обслуживанию для жителей сел.

«Сейчас наше состояние не очень хорошее, денег нет. Поэтому было бы хорошо, если это постановление продлят еще на 6 месяцев. Сейчас у многих болит живот, появляется желтуха. Было бы лучше, если бы мы обследовались в больнице. Оказывается, тяжело, когда в одном доме болеют 3-4 человека. Нам тяжело покупать лекарства и потом еще оплачивать койки [в больнице]. Я тоже заболела, вместе с невесткой, сама лечилась дома, потому что была вынуждена», — добавила она.

После вооруженного конфликта в сентябре 2022 года власти приняли постановление, предоставляющее жителям Баткена 50% скидку на больничные услуги. Однако оно утратило силу 14 сентября 2023 года.

Координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков сообщил «Клоопу», что постановление о продлении срока действий льгот «зависит от Кабмина». По его словам, в настоящее время баткенцы могут бесплатно пройти рентген, флюорографию и ультразвуковые аппараты.

Вооруженный конфликт на границе

Последний масштабный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного Кыргызстану в ходе вооруженного конфликта, оценивалась в 3 млрд 130 млн сомов.