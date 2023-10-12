Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу памяти погибшим в ходе Үркүна 1916 года, расположенный в национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.



На церемонии также присутствовали президент Садыр Жапаров и глава Минкультуры Алтынбек Максутов.





Путин 12 октября прибыл в Бишкек с официальным визитом. Во время визита Путина планируются двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым, а также участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в городе Кант.

Кроме этого 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.



Мемориал памяти погибшим во время Үркүна 1916 года открыли в «Ата-Бейите» в 2016 году.



Үркүном в кыргызской истории называется восстание против колониальной политики Российской империи. Поводом для восстания стал призыв мужчин на тыловые работы в прифронтовые зоны Первой Мировой войны.

Но национально-освободительное движение было жестоко подавлено карательными отрядами. В результате восстания погибли десятки тысяч человек. Более 130 тысяч человек, проживавших на территории Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей, были вынуждены бежать в Китай — многие из них погибли в дороге. По данным историков, численность местного населения на этих территориях сократилась более чем на 40%.

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