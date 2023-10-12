По состоянию на вечер 11 октября граждан Кыргызстана среди пострадавших в результате обострения ситуации на территории Израиля нет. Об этом сообщили в МИД республики со ссылкой на посольство Кыргызстана в Израиле с резиденцией в Анкаре.



По данным ведомства, всего в стране находятся 90 кыргызстанцев, 20 из них изъявили желание покинуть территорию Израиля. Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос организации выезда кыргызстанцев.

Посольство Кыргызстана в Израиле рекомендовало кыргызстанцам, проживающим на территории страны, оставаться в безопасных местах и не посещать приграничные районы, где происходят боевые столкновения.

Также доступная круглосуточная горячая линия: +90 5456896800 (посольство), +972 533214916 (Офис Почётного Консула КР в Израиле Дмитрия Шкафа).

7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в Израиле террористической) напали на юг Израиля и проникли на территорию страны. По последним данным израильских властей, в результате погибли около 1300 человек и пострадали 3300. По предварительным данным, более сотни человек остаются в заложниках.

Вскоре израильские власти сообщили о переходе страны в «состояние войны» и начали атаковать объекты на территории сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил следующее: «Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было». Также он объявил, что Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии.

Всего в секторе Газа, по разным оценкам, проживают от 2 до 2,5 млн человек, плотность населения — одна из самых высоких в мире.

По данным палестинской стороны, в результате израильских атак в Газе погибло около 1200 человек и 5600 получили ранения. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

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