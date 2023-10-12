Новость обновлена в 12:05. Добавлена статья, по которой арестован бизнесмен.

Октябрьский районный суд Бишкека водворил бизнесмена и основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева в СИЗО-1 столицы. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Файзиев пробудет под стражей до 9 декабря 2023 года. В суде сообщили, что бизнесмена подозревают по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества.

О задержании Файзиева стало известно 10 октября. Тогда об этом сообщили сразу несколько СМИ, написав, что бизнесмена с начала вызвали на допрос в ГКНБ, а затем задержали.

В конце мая 2021 года Файзиев объявила в розыск Военная прокуратура. По данным Генпрокуратуры, бизнесмен подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков в Бишкеке, а также в незаконном строительстве.

В том же месяце Первомайский райсуд Бишкека заочно принял решение о его заключении под стражу, но потом отпустил бизнесмена под подписку о невыезде.

Кроме этого Файзиев также известен тем, что недолгое время был гендиректором Госдирекции по строительству экологически чистого города «Асман». Однако в апреле 2022 года его сняли с этой должности.