Государственный сотовый оператор MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») выступил с заявлением относительно своей продажи Госбанку развития. Банк купил 100% акций сотового оператора за 14,8 млрд сомов на аукционе 11 октября.



В MEGA отметили, что продажа акций «никак не отразится на деятельности компании и качестве предоставляемых услуг для абонентов».

«100% акций сотового оператора остается в ведении государства, владельцем акций будет Государственный банк развития (единственным акционером которого в свою очередь является правительство). Эта продажа способствует более эффективному вливанию инвестиций в технологическое развитие MEGA. Мы продолжим динамичное развитие, совершенствуя деятельность и качество связи», — говорится в заявлении.

В сотовом операторе добавили, что их стратегические цели остаются неизменными — стать ведущим высокотехнологичным оператором мобильной связи в Кыргызстане.

Госбанк развития создали в 2022 году. Недавно президент подписал закон согласно которому на Госбанк не распространяется действие закона «О банках и банковской деятельности» и нормативно правовые акты Нацбанка КР. Также единственным акционером банка, согласно подписанному закону, стал Кабмин. Депутат Дастан Бекешев, комментируя этот закон, заявлял, что принятие документа позволит Госбанку развития купить MEGA и другие активы, а Кабмину позволит реализовывать различные проекты без согласования с Нацбанком.



В марте издания «Политклиника» выпустило расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Госбанку развития и о том, что к этому могут быть причастны лица, связанные с Максимом Бакиевым. Комментируя расследование гендиректор сотового оператора Нурлан Мамытов, заявил, что в отношении MEGA началась информационная атака и идет целенаправленная дискредитация.

Сотовый оператор MEGA начал работу в Кыргызстане в 2006 году. В апреле 2010 года временное правительство, пришедшее к власти в результате революции, своим декретом национализировало 49% акций MEGA. Через четыре года после этого MEGA полностью перешла в собственность государства.

Кыргызские власти пытались продать свою долю в сотовом операторе или полностью продать MEGA с 2011 года более десяти раз.

На сегодня MEGA — это один из крупнейших сотовых операторов в республике. Кроме того, компания считается второй по доходности среди госпредприятий, уступая только «Кумтору». В 2022 году «Альфа Телеком» перечислила в бюджет Кыргызстана около 1 млрд сомов в виде прибыли от своей деятельности.