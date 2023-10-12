Президент России Владимир Путин утром 12 октября прибыл в Бишкек с официальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, его в международном аэропорту «Манас» встретил глава Кабмина Акылбек Жапаров.

В ходе визита Путина планируются двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым, а также участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в городе Кант.

Кроме этого 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления против Украины. Ордер подразумевает, что если Путин прибудет в страну, где ратифицирован Римский статут, он будет задержан.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году, но так и не ратифицировал документ.