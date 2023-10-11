Государственный банк развития купил 100% акций государственного сотового оператора «Мега» (ЗАО «Альфа Телеком»). Об этом сообщили в Госагентстве по управлению государственным имуществом.



Отмечается, что Госбанк купил «Мегу» за 14 млрд 800 млн сомов. Примечательно, что единственным акционером Госбанка является сам Кабмин.



Акции «Меги» выставили на торги в июле этого года. 2 октября с первой попытки продать сотовый оператор не получилось из-за того, что не поступили заявки на участие в электронном аукционе. В связи с этим аукцион перенесли на 11 октября, в которых приняли участие два участника — Госбанк развития и Госипотечная компания.



Госбанк развития создали в 2022 году. Недавно президент подписал закон согласно которому на Госбанк не распространяется действие закона «О банках и банковской деятельности» и нормативно правовые акты Нацбанка КР.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщал, что банк купит отечественный сотовый оператор «Мегаком» («Мега»). Он отмечал, что тем самым «компания останется в ведении государства, продолжая вносить свой вклад в развитие экономики страны».

Сотовый оператор «Мегаком» (ныне MEGA) начал работу в Кыргызстане в 2006 году. В апреле 2010 года временное правительство, пришедшее к власти в результате революции, своим декретом национализировало 49% акций «Мегакома». Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.

Кыргызские власти пытались продать свою долю в сотовом операторе или полностью продать «Мегаком» с 2011 года более десяти раз.

