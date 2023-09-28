Кабинет министров вынес на общественное обсуждение законопроект с поправками в действующий закон «О Государственном банке развития Кыргызстана».

Ключевое изменение, которое хотят внести в действующий закон — это то, что единственным акционерам Госбанка будет Кабмин. Кроме этого, Кабмин сможет делегировать свои полномочия государственным органам.

Также предлагается, чтобы на Госбанк не распространялось действие закона «О банках и банковской деятельности» и нормативно правовые акты Нацбанка страны. А Кабмин будет устанавливать для Госбанка экономические нормативы и требования, в том числе в части формирования и предоставления отчетности.

В функции Госбанка также хотят добавить, что Гарантийные фонды будут вправе предоставлять гарантии на часть обязательства заявителя перед Госбанком по кредитам малого и среднего предпринимательства, в исключительном случае — по рекомендации Кабмина.

Также Госбанк сможет открывать счета в коммерческих банках и иных финансовых организациях, участвовать в уставных капиталах юрлиц и осуществляет инвестиционную деятельность.

В проекте закона также говорится, что Нацбанк не будет вести надзор за Госбанком и ему не нужна лицензия на право осуществления банковских операций и соблюдение требований банковского законодательства.

Кабмин также предлагает своим законопроектом расширить операции, которые сможет выполнять Госбанк:

выдавать банковские гарантии юрлицам, участвующим в реализации проектов Госбанка, на возмездной основе или принимать иные обязательства третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме;

производить покупку и продажу ценных бумаг в рамках проектной деятельности, а также в целях управления ликвидностью;

осуществлять лизинговые операции;

приобретать права требования третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в денежной форме (факторинг);

осуществлять операции в иностранной валюте для достижения целей и реализации полномочий Госбанка;

осуществлять иную деятельность и совершать сделки для достижения целей и реализации полномочий Госбанка.

Проект закона также предлагает, чтобы акционер банка, то есть Кабмин стал высшим органом управления Госбанка с правом принятия решений по всем вопросам деятельности банка. Также на Кабмин не будут распространяться ограничения по закону «Об акционерных обществах».

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что цель поправок — это устранение коллизий в законодательстве, а также повышение эффективности управления работы Госбанка развития.

«Принятие предлагаемого проекта закона позволит сохранить деятельность Госбанка развития в регулируемой среде, улучшить его возможности по привлечению средств и взаимоотношениям с другими партнерами и контрагентами», — говорится в документе.

Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша уже принял этот проект закона в трех чтениях.

По мнению депутата Дастана Бекешева, принятие законопроекта позволит Госбанку развития купить «Мегаком» и другие активы, а Кабмину позволит реализовывать различные проекты без согласования с Нацбанком.

«Какие могут быть последствия? Думаю, в будущем банковская сфера завоет», — считает он.

Госбанк развития создали в 2022 году. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщал, что банк купит отечественный сотовый оператор «Мегаком» («Мега»). Он отмечал, что тем самым «компания останется в ведении государства, продолжая вносить свой вклад в развитие экономики страны».