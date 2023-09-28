В НТРК ответили на расследование «Азаттыка» о том, что глава Управделами президента Каныбек Туманбаев связан с учредителями компании «Иншаат строй билдинг», которая строит новое здание администрации президента в Бишкеке.

Журналисты «Азаттыка» отмечали, что это может нарушать закон о конфликте интересов, так как именно Управделами ответственно за строительство нового Белого дома.

Что ответили на гостелеканале?

Видеосюжет НТРК начинается со слов журналистки Гүлжамал Көкүмбай кызы о том, что в Кыргызстане сейчас строят много объектов и ремонтируют старые, а некоторые из этих строек «успешно» ведет Управделами президента.

«Есть также те, кто переиначивает и искажает [информацию] про это. Это те же сайты “Азаттык”, “Клооп” и другие, ищущие плохое и финансируемые извне», — говорит журналистка, и на видео появляются логотипы «Азаттыка», «Клоопа» и «ПолитКлиники».

Затем журналистка говорит, что сейчас активизировались попытки очернения Управляющего делами президента Каныбека Туманбаева. В это время на экране появляются логотипы «Азаттыка», «Клоопа» и фотография журналиста «Азаттыка» и автора расследования о Туманбаеве Айбека Бийбосунова.

Причина «очернения», по словам журналистки, в том, что Управделами президента ведет строительство «в кратчайшие сроки и по низкой стоимости», а «раньше» государственные стройки оценивали «в два раза дороже», годами не завершали работу и обогащались за счет госказны.

После этого Көкүмбай кызы объявляет о том, что журналисты НТРК нашли доказательства того, что «Азаттык» «манипулировал» в своем расследовании, и выявили, что «Иншаат строй билдинг» не связан с Туманбаевым.



Далее в сюжете говорится, что «Азаттык» допустил ошибку и показал не то здание, в котором находится «Иншаат строй билдинг». В своем расследовании журналисты «Азаттыка» посетили здание, в котором юридически зарегистрирована стройкомпания, но хозяйка дома не знала ничего об «Иншаат строй билдинг» и говорила, что впервые слышит об этой стройкомпании.

В сюжете НТРК утверждается, что журналисты «Азаттыка» пришли не в тот дом. Однако, как сообщил автор расследования Айбек Бийбосунов, журналисты «Азаттыка» приехали по адресу, указанному в базе юридических лиц Минюста.

«На сайте Минюста “Иншаат строй билдинг” зарегистрирован по адресу: [жилмассив] Бакай-Ата, улица Арашан, 24. Следовательно, это официальный юридический адрес компании. НТРК говорит, что “Иншаат строй билдинг” зарегистрирован по адресу Арашан, 26. В этой ситуации врет либо Минюст, либо журналисты НТРК», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, журналистка НТРК подтвердила, что Баатырбек Жантаев является доверенным человеком Туманбаева в бизнесе и приходится ему родственником. Журналисты «Азаттыка» ранее выяснили, что Жантаев перерезал ленту на открытии «Блэк стар бургер» в Оше с Акбарали Абдыразаковым — нынешним директором и одним из учредителей «Иншаат строй билдинг».

Неизвестно, какую должность занимает Жантаев в Управделами президента, но «Азаттык» в своем расследовании сообщал, что его можно заметить на объектах, которые строит государство. Правда, в качестве кого он посещает эти объекты, неизвестно.

«[Жантаев] не занимает никаких государственных должностей. Он всего лишь помогает в строительстве объектов. В этом нет ничего плохого, — утверждает Көкүмбай кызы в своем сюжете. — Пока такие сайты как “Азаттык” днём и ночью ищут негатив, Туманбаев со своей командой, с доверенными людьми общими силами завершают стройки, заботятся о людях и доводят хорошие дела до конца».

Затем журналистка говорит, что построенные Управделами здания нравятся кыргызстанцам и иностранным туристам, и называет журналистов «Азаттыка» смутьянами (бузуку). Көкүмбай кызы объясняет необходимость строительство нового Белого дома, что из них складывается облик страны, а пока государственные органы располагаются лишь в зданиях советских времен.

Также в сюжете журналистка говорит, что половину расходов на строительство нового Белого дома возьмёт на себя государство, а остальное — «Иншаат строй билдинг». Это противоречит утверждениям президента Садыра Жапарова, который ранее заявлял, что на строительство нового Белого дома власти не потратят ни копейки из бюджета.

Взамен, говорит Көкүмбай кызы, стройкомпания получит 22,8 гектара земли в Бишкеке. При этом, согласно постановлению Кабмина, «Иншаат строй билдинг» выделят больше – 25,7 га на юге Бишкека — там сейчас самая дорогая земля из-за расположения и чистого воздуха.

По словам директора экспертной компании «Ваш эксперт» Константина Помыкалова, стоимость 1 сотки земли, которую получит «Иншаат строй билдинг» сейчас оценивается примерно в $30 тысяч, а 25,7 гектаров — в $77,1 млн (6,7 млрд сомов).

Кто возводит новый Белый дом?



22 сентября «Азаттык» выпустил расследование про «Иншаат строй билдинг» и связи стройкомпании с главой Управделами президента Каныбеком Туманбаевым.



Стройкомпания была основана в 2020 году и изначально называлась «Экспресс-Строй КГ». С тех пор она девять раз проходила перерегистрацию, сменяя название, учредителей и руководителей.

При этом трое из девяти когда-то управлявших этой компанией людей так или иначе связаны с руководителем Управделами президента Каныбеком Туманбаевым.



Ни сам Туманбаев, ни «Иншаат строй билдинг» не комментировали расследование «Азаттыка». Однако до выхода материала Туманбаев в одном из своих прямых эфиров в Фейсбуке, отвечая на вопрос о своей связи с «Иншаат строй билдинг», заявил, что сейчас «каждый потраченный тыйын находится под контролем» президента и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Вопрос престижа»

Новое здание для администрации президента строят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке. Капсулу под строительство заложил лично президент Садыр Жапаров в апреле 2022 года.



Изначально новый Белый дом должна была строить стройкомпания «ТС ГРУПП». Реализацию проекта должны были взять на себя инвесторы из Казахстана, за что получили бы взамен 16 гектаров земли в Бишкеке. Однако компания в итоге поменялась, и в ответ на строительство ей пообещали уже 25,7 гектаров.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что строительство нового здания для администрации президента — «это вопрос престижа Кыргызстана». По его словам, теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

В середине июля 2023 года президент объявил, что новое здание планируют построить до сентября и уже в октябре провести там саммит, на который приедут президенты стран СНГ.

