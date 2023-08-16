Кабмин передал более 25 гектаров земли в Бишкеке в обмен на строительство нового здания администрации президента. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров 4 августа.

В нем говорится, что со стройкомпанией «Иншаат строй билдинг» подпишут соглашение на строительство нового здания в Бишкеке по адресу: проспект Чынгыза Айтматова, 301. Компании передали следующие участки:

ул. Абсамата Масалиева, 22. Общая площадь: 18.18 га;

ул. Алиаскара Токтоналиева, 165. Общая площадь: 4.88 га;

ул. Аалы Токомбаева, 1/9. Общая площадь: 2.71 га.

«Иншаат строй билдинг» должна построить здание на сумму, эквивалентную рыночной стоимости этих участков.

В случае если стоимость строительных работ превысит рыночную стоимость земельных участков, то Управделами президента должно изыскать дополнительные средства. Если же рыночная стоимость участков превысит стоимость строительства, то «Иншаат строй билдинг» должна выплатить разницу.

Новое здание для администрации президента строят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Капсулу под строительство заложил лично президент Садыр Жапаров в апреле 2022 года.



Он тогда заявлял, что на строительство не будут выделять деньги из бюджета, а объект построят за счет «обмена» 16 гектаров, находящихся на балансе Управделами президента.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что строительство нового здания для администрации президента — «это вопрос престижа Кыргызстана». По его словам, теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

В середине июля президент объявил, что новое здание планируют построить до сентября и уже в октябре провести там саммит, на который приедут президенты стран СНГ.

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Я же не потащу его в могилу, оно останется для будущих поколений — Садыр Жапаров о новом здании для администрации президента

