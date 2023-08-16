В Оше милиция задержала подозреваемого в мошенничестве по трудоустройству более 150 человек в Европу. Об этом 15 августа сообщили в УВД города Ош.

По данным милиции, подозреваемый скрывался в Бишкеке. Также следствие выяснило, что в Оше мужчина открыл офис, где обещал гражданам открыть визу в Европу, трудоустроить в Польшу и Германию, а за свои услуги брал деньги.

«Он сказал пострадавшим, что у него есть соглашение с работодателями в Европе и заверил их, что фирма будет контролировать все, пока они не уедут за границу и не получат работу. Большинство из них заплатили 1 800 евро за визу, а некоторые дали 900 евро», — сообщили в милиции.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». По решению суда мужчину до окончания следствия взяли под стражу.

Сейчас милиция ищет других лиц, причастных к этому делу.

По данным центра по трудоустройству граждан за рубежом, в 2022 году в милицию было направлено 35 материалов по агентствам, работающим в стране без разрешения, а за первые три месяца текущего года было отправлено 28 материалов.

Автор: Бакай Алмаз