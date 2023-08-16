ЗАО «Кумтор Голд Компани» второй раз за август выступило с заявлением, в котором опровергла информацию об убытках компании за последние полгода.

В заявлении от 15 августа отмечается, что «убытки, которые систематически приписываются “Кумтору” со стороны отдельных СМИ не соответствуют реальной финансовой ситуации в компании». С аналогичным заявлением компания выступала и 3 августа.



«Компания “Кумтор Голд Компани” со всей ответственностью может заявить, что предприятие ни на шаг не ушло назад. Напротив, предприятие выплатило все налоги и отчисления в бюджет, получило прибыль в размере $101,2 млн за 6 месяцев 2023 года, довела за год дивиденды до $140 млн и успешно продолжает деятельность. Напомним, что за 28-летнюю историю деятельности “Кумтор Голд Компани” государство получало дивиденды в районе $100 млн», — отмечали в компании.



В «Кумторе» сообщили, что выручка компании за первый квартал 2023 года составила $146,7 млн, а чистая прибыль — $36,9 млн. В прошлом году выручка была $119,6 млн, а прибыль — $27,2 млн.

В компании также пояснили причины роста совокупных затрат на 1 унцию золота. В 2023 году они составляют $2 053, что больше по сравнению с прошлым годом на $454.

«Рост затрат связан с увеличением долгосрочных и капитальных вложений (вскрышные работы, модернизация золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), обновление тяжелой и вспомогательной техники на руднике и т.д.). Капитальные вложения не учитываются при расчете себестоимости, так как они увеличивают активы компании. Также хотелось бы отметить, что “Кумтор” обеспечивает стабильную прибыль», — говорят в «Кумторе».

В финансовом отчете компании говорится, что за первый квартал этого года объем производства золота составил 2 504 кг, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он составил 2 068 кг. В минэкономики объясняли снижение объемов производства на руднике тем, что снизилась доля золота в руде.

«Кумтор» де-факто находился в управлении кыргызских властей с середины прошлого года — 17 мая 2021 года там ввели внешнее управление. Это стало причиной противостояния с канадской компанией Centerra Gold Inc., которая и разрабатывала рудник. Компания подала несколько исков против правительства Кыргызстана в международные суды.

29 июля 2022 года власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану, достигнув мирового соглашения с Centerra.

В 2022 году «Кумтор Голд Компани» продала 17 тонн золота и заработала на этом $986,5 млн. В 2023 году компания планирует произвести более 14 тонн золота.