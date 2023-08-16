В аварии в Боомском ущелье на автодороге Бишкек — Торугарт 15 августа погибли три человека, еще девять находятся в больнице. Об этом 16 августа «Клоопу» сообщили в Кеминской районной больнице.

«В больницу были доставлены 11 человек, двоих отпустили домой. По состоянию на 16 августа семь человек перевели в городскую больницу Бишкека №4, так как их состояние было удовлетворительным, одну девочку перевели в детскую больницу №3. Одна женщина находится в реанимации районной больницы. Состояние ее тяжелое», — сообщил руководитель больницы Бакыт Сатымкулов.

По данным ГУОБДД, авария в Бооме произошла 15 августа. Там столкнулись две легковые машины Toyota Avensis и Mercedes Benz.

По данным Нацстаткома, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстане зарегистрировали более 3 тысяч ДТП. Они стали причиной гибели 269 человек, в том числе 38 несовершеннолетних. По данным ведомства, показатель смертности людей от автокатастроф в этом году вырос в 8,5 раз по сравнению с 2022 годом.

Автор: Рустам Турсунбеков