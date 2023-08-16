Милиция в Аламудунском районе задержала имама, подозреваемого в совершении религиозного обряда бракосочетания (нике) между 28-летним мужчиной и несовершеннолетней 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По информации милиции, имама задержали в селе Васильевка Аламудунского района. Факт зарегистрировали в ОВД района и возбудили дело по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при совершении религиозных обрядов».

Задержанному имаму предъявили обвинения и отпустили под домашний арест, а уголовное дело направили в суд.