Президент Садыр Жапаров подписал указ «о неотложных мерах государственной поддержки сферы культуры, искусства и спорта». Согласно документу, Кабмину поручено выделить 670 млн сомов на эти сферы.



В пресс-службе главы государства объяснили, что такое решение принято в связи с тем, что сейчас назрела «насущная необходимость в решении задач государственной политики в сфере культуры, принятии мер, направленных на сохранение культурного потенциала, обеспечение конституционных гарантий доступа к культурным ценностям, адаптации сферы культуры к рыночным условиям».

«Денежные средства будут направлены на сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие профессионального искусства, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы организаций культуры и искусства, совершенствование нормативной правовой базы сферы культуры», — говорится в сообщении.



Ранее в Минфине сообщили, что из бюджета за первое полугодие 2023 года Минкультуры профинансировали расходы в сумме 2,1 млрд сомов. Также Департаменту физической культуры и спорта расходы профинансировали в сумме 896,3 млн сомов, в том числе для участия спортсменов в спортивных мероприятиях, включенных в календарный план в сумме 250 млн сомов.