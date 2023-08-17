Жители села Ак-Булак Кыргыз-Атинского айыльного округа Ноокатского района Ошской области самостоятельно собрали 10,4 млн сомов и начали укладывать асфальт на двух улицах. Об этом 16 августа «Клоопу» сообщил председатель айыльного округа Эльмурат Женишбай уулу.

По его словам, местные жители сами проявили инициативу по ремонту внутренних дорог и собрали средства. Ремонт проводится на улицах Насира Давидова и Татаала Аттокурова.

На асфальтирование 1 километра 440 метров улицы Насира Давидова жители собрали 8 млн сомов, а из местного бюджета выделили 1 млн сомов. А жители улицы Татаала Аттокурова собрали 1,5 млн сомов на асфальтирование полосы длинной 260 метров.

«Мы начали проект по инициативе Ильгизбека Нарматова, который уже как 20 лет является мигрантом в России. Собрали деньги с людей и бизнесменов села. До этого по ремонту дорог мы обращались в госорганы, но на данный проект в казне нет столь крупной суммы. Мы планируем в год ремонтировать по одной улице», — сообщил Женишбай уулу.

Это не первый случай, когда жители регионов по своей инициативе решают социальные проблемы. До этого жители села Орнок Ноокатского района после возвращения с паломничества вместо проведения тоя, на улице, которая не ремонтировалась 10 лет, уложили гравий.

Автор: Бакай Алмаз