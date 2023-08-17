Председатель наблюдательного совета Ассоциации креативных индустрий (АКИ) и бизнесмен Данияр Аманалиев в своем телеграм-канале сообщил, что Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления, касающийся Парка креативных индустрий (ПКИ).

Аманалиев рассказал, что отсутствие перечня видов деятельности в документе тормозит запуск ПКИ.

«Список был разработан при нашем прямом участии уже полгода назад, три месяца назад его согласовали все необходимые государственные ведомства. Его не публикуют только по одной причине, насколько мне известно. Он не устраивает одного конкретного человека», — написал он.

Бизнесмен пояснил, что второй пункт в документе отвечает на вопрос о том, кто этот человек, «из-за которого в стране невозможно запустить так давно обещанный Парк креативных индустрий».

«Этим пунктом представитель Минфина в Наблюдательном совете заменяется Эдилем Байсаловым — заместителем председателя Кабмина, координирующим социальный блок”», — написал Аманалиев.

Кроме этого, как пояснил бизнесмен, из документа становится ясно, что созданием парка будет заниматься другая структура, а не АКИ, которая инициировала все предыдущие поправки в законодательство и постановления. Также он добавил, что пункт 2.4 этого проекта постановления размывает критерии выбора резидентов ПКИ.

«Учитывая, что резиденты ПКИ получат налоговые льготы, такая субъективность чревата большими личными рисками для всех, кто будет участвовать в Наблюдательном совете», — пояснил он.

Аманалиев подчеркнул, что в справке-обосновании к документу говорится, что все эти поправки инициированы из-за одного человека.

«В этой справке приводится только одно обоснование, и оно честно описывает, что постановление принимается в интересах одного конкретного человека: “Однако, в соответствии с поручением Байсалова поставлена задача внести соответствующие изменения в постановление Кабмина “о некоторых вопросах создания Парка креативных индустрий”», — написал он.

Бизнесмен отметил, что принятие этого постановления может в корне разрушить идею ПКИ и лишить Кыргызстан возможности стать первой в мире страной, «которая настолько смело поддержала развитие креативной экономики».

Аманалиев также призвал президента Садыра Жапарова и главу Кабмина Акылбека Жапарова снять это постановление с общественного обсуждения.

Что ответил Байсалов?

В ответ на слова Аманалиева замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в интервью изданию 24.kg сказал, что не согласен с критикой бизнесмена. По его словам, развитие креативной экономики — это один из основных приоритетов властей.

Он отметил, что ПКИ уже учрежден и теперь стоит вопрос в том, чтобы он стал инкубатором и точкой привлечения и распространения современных технологий и новаторства.

«Краеугольным принципом государственной политики является требование равенства и обязательности выплаты подоходного налога. Он у нас самый низкий в мире — всего 10 процентов. Мы не можем допустить, чтобы все в стране налоги оплачивал весь трудовой народ, кроме креативных профессий. Такого нет нигде в мире. По задумке господина [Данияра] Аманалиева, в этот перечень включили все беловоротничковые профессии общим скопом. Кабмин с этим не согласился, потому что это подорвало бы всю госполитику по повышению налогового администрирования», — сказал Байсалов.

В пример он привел торговцев на базаре, врачей, рабочих и бизнесменов, которые обязаны платить налоги. Байсалов пояснил, что речь идет об уточнении условий деятельности ПКИ и перечня тех направлений, которые бы имели мультипликативный эффект для всей экономики, открывали новые сферы науки и техники, «то есть чтобы этот парк не превратился в банальную лазейку».

«Лазейка — это еще мягко сказано. В предлагавшемся виде это была бы не лазейка, а огромная дыра, просто оффшор международный и лаундромат», — добавил он.

Официальный запуск ПКИ прошел в Бишкеке 29 июля. На мероприятии глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что республика «избавилась от синдрома бедной страны» и теперь начинается «яркий и многообещающий этап экономического развития Кыргызстана». Парк предполагает более выгодный налоговый режим для креативных индустрий, который должен подстегнуть их развитие.

Однако пока им воспользоваться нельзя. Хотя ПКИ официально и заработал, все еще не учреждена его дирекция. А она не может начать свою работу, пока не соберется наблюдательный совет Парка. В него, кроме предпринимателей, должны войти два человека со стороны государства – а оно еще не решило, кто это будет. Именно дирекция и наблюдательный совет будут решать, регистрировать того или иного предпринимателя в ПКИ или нет.

Кроме того, государство еще не утвердило точный перечень «креативных» видов деятельности. В законе прописан лишь список из 20 обобщенных отраслей креативной экономики.

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