Кабмин Кыргызстана и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая подписали ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кыргызская делегация во главе с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым прибыла в СУАР 16 августа. По итогам встречи, стороны подписали меморандум по строительству автодороги Барскоон—Учтурфан—Ак-Суу, проходящей через пункт пропуска «Бедель».

О строительстве очередного КПП в районе перевала Бедель на границе Иссык-Кульской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района соседние страны договорились во время госвизита президента Садыра Жапарова в Китай. Тогда же стороны договорились вместе строить и дорогу из Китая в сторону Кыргызстана.

На встрече кыргызской делегации и властей СУАР, стороны также подписали следующие документы:

меморандум о намерениях между Кабмином Кыргызстана и Правительством СУАР по соединению энергетической инфраструктуры в целях поставок электрической энергии;

соглашение между Кабмином Кыргызстана и Правительством СУАР о расширении сотрудничества почтовых служб двух стран для развития трансграничной электронной торговли и активизации продвижения ускоренного пропуска почты;

соглашение между Кабмином Кыргызстана и Правительством СУАР о предоставлении 25 стипендиальных мест для обучения граждан Кыргызстана в вузах СУАР;

меморандум о намерении по сотрудничеству в строительстве каскада Сары-Джаз между Министерством энергетики Кыргызстана и TBEA;

проект Меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики Кыргызстана и TBEA по строительству линии электропередачи 500 кВ «Кемин-Торугарт».

«Глава Кабмина подчеркнул готовность кыргызской стороны к реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе упомянув строительство железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан. Особое внимание стороны уделили вопросу модернизации пунктов пропуска “Иркештам” и “Торугарт”. В данном контексте глава Кабмина отметил необходимость оптимизации деятельности двух КПП, в том числе путём расширения их пропускной способности, реконструкции и расширении автодороги, а также выдачи водительских виз», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Секретарь партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуй отметил, что Кыргызстан является «дружественным соседом Китая» и власти «готовы к углублению сотрудничества в сфере энергетики, зелёной экономики, почтовой связи, электронной коммерции».

«Мы также заинтересованы в импорте продукции из Кыргызстана в СУАР и готовы поддержать проекты, направленные на укрепление экономических, гуманитарных связей. Необходимо также увеличить количество авиарейсов между нашими странами», — сказал Ма Синжуй.