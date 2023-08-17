В Национальном банке изданию Economist.kg сообщили, что игнорирование требований санкционного режима США и Европейского союза может повлечь за собой введение вторичных санкций для кыргызских компаний.

Кроме этого, как сообщает издание, в Нацбанке подтвердили вероятность введения вторичных санкций со стороны США по отношению к банковскому сектору страны.

«Коммерческим банкам направляются письма о том, что их деятельность должна осуществляться с учетом требований законодательства, в том числе в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, с учетом общих правил ведения безопасной и здоровой банковской деятельности и текущей экономической и геополитической ситуации», — сообщили в Нацбанке.

Также регулятор рекомендовал кредитным институтам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов банка в соответствии с требованиями законодательства. Банки страны регулятор проинформировал о санкционных рисках и необходимости принятия мер по их минимизации.

США и Евросоюз уже не раз предупреждали власти Кыргызстана о рисках попасть под вторичные санкции в случае поддержки России в ее вторжении в Украину.

Пока страны запада не вводили санкций против коммерческих банков Кыргызстана, однако под них уже попали несколько кыргызских компаний, которые занимались отправкой подсанкционных товаров двойного назначения в Россию.

После этого в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».



В Госкомитете допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании, которые могли и не знать о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

Несмотря на то, что Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину на деле власти страны продолжают тесное сотрудничество с РФ по разным сферам, в том числе в экономике и торговле.