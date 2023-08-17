Министерство экономики инициировало проект постановления, которым предлагает обязать банки Кыргызстана раскрывать информацию обо всех счетах клиента, имеющего задолженность по налогам. Проект вынесен на общественное обсуждение 15 августа.



Согласно проекту постановления, предлагается обязать банки предоставлять данные о наличии или отсутствии счетов налогоплательщика, включая и вновь открытые счета.



На сегодня долги по налогам могут быть взысканы с банковского счета по выставленному налоговому платежному требованию (НПТ). В справке-обосновании отмечается, что НПТ является эффективным способом погашения налоговой задолженности, однако оно связано со временными издержками налоговых органов и банков, выраженных в виде запросов и ответов об открытии, закрытии, наличии или отсутствии счетов налогоплательщиков.



В случае же принятия проекта постановления банки и Налоговая будут тесно взаимодействовать, повысится эффективность погашения налоговой задолженности и предотвращается злоупотребления со стороны налогоплательщиков.

По данным Налоговой службы на март 2023 года, 3,5 тысячи компаний и предпринимателей являлись должниками государства. Они недоплатили в бюджет свыше 37 млрд сомов по налогам и 1,8 млрд сомов по страховым взносам.

