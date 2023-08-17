Власти Кыргызстана передадут Узбекистану на 49 лет пансионаты «Энесай» («Дилором»), «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон», которые находятся на Иссык-Куле. Об этом «Азаттыку» сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом при Кабмине Канатбек Тургунбеков.

По его словам, узбекская сторона намерена инвестировать в каждый пансионат $15-20 млн.

«Это рабочие места, это 4-5-звездочные отели. Мы же всем рады. Пускай приезжают, строят. […] Сейчас мы отдаем пансионаты только в пользование. Мы не можем Иссык-Куль передать в собственность никому», — сказал он в интервью изданию Tazabek.

История пансионатов

Пансионат «Энесай» («Дилором»), «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон» были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей.

Однако в 2016 году правительство Кыргызстана приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж. 

Через год Кыргызстан решил вернуть их Узбекистану. Тогда правительство говорило, что решение принято в рамках Договора о вечной дружбе между государствами и подготовило соглашение, согласно которому территория давалась во временное пользование Узбекистану. Взамен узбекская сторона должна была сделать пансионаты трех- или четырех звездочными отелями и обеспечить кыргызстанцев работой.

Однако в мае 2019 года правительство сообщило, что соглашение с Узбекистаном так и не было подписано. По информации Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ), управляет пансионатами госпредприятие «Мулк».

В начале февраля 2020 года ФУГИ объявил о намерении отдать здравницы частным инвесторам. В ведомстве планировали отдать три пансионата в частные руки на пользование, но при этом «оставив их в собственности государства». Такое решение в ФУГИ объяснили тем, что пансионаты находятся в плачевном состоянии.

Однако узбекские госкомпании, которые владели этими пансионатами до 2016 года, выступили против. Они распространили совместное заявление, отметив, что «категорически возражают против продажи пансионатов».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА