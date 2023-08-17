Власти Кыргызстана передадут Узбекистану на 49 лет пансионаты «Энесай» («Дилором»), «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон», которые находятся на Иссык-Куле. Об этом «Азаттыку» сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом при Кабмине Канатбек Тургунбеков.

По его словам, узбекская сторона намерена инвестировать в каждый пансионат $15-20 млн.

«Это рабочие места, это 4-5-звездочные отели. Мы же всем рады. Пускай приезжают, строят. […] Сейчас мы отдаем пансионаты только в пользование. Мы не можем Иссык-Куль передать в собственность никому», — сказал он в интервью изданию Tazabek.

История пансионатов

Пансионат «Энесай» («Дилором»), «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон» были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей.



Однако в 2016 году правительство Кыргызстана приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

Через год Кыргызстан решил вернуть их Узбекистану. Тогда правительство говорило, что решение принято в рамках Договора о вечной дружбе между государствами и подготовило соглашение, согласно которому территория давалась во временное пользование Узбекистану. Взамен узбекская сторона должна была сделать пансионаты трех- или четырех звездочными отелями и обеспечить кыргызстанцев работой.

Однако в мае 2019 года правительство сообщило, что соглашение с Узбекистаном так и не было подписано. По информации Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ), управляет пансионатами госпредприятие «Мулк».

В начале февраля 2020 года ФУГИ объявил о намерении отдать здравницы частным инвесторам. В ведомстве планировали отдать три пансионата в частные руки на пользование, но при этом «оставив их в собственности государства». Такое решение в ФУГИ объяснили тем, что пансионаты находятся в плачевном состоянии.

Однако узбекские госкомпании, которые владели этими пансионатами до 2016 года, выступили против. Они распространили совместное заявление, отметив, что «категорически возражают против продажи пансионатов».