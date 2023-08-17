Лидер партии «Социал-Демократы» Темирлан Султанбеков сообщил, что Генеральная прокуратура поручила Военной прокуратуре «тщательно» рассмотреть заявления 1700 пострадавших во время Кой-Ташских событий 2019 года. Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук.



В ответе Генпрокуратуры, который опубликовал Султанбеков, говорится, что лидер «Социал-Демократов» просил надзорный орган признать 1700 человек потерпевшими по делу о Кой-Ташских событий.

«В свою очередь я, как автор нового рассмотрения, а также инициативная группа, раненные и пострадавшие ждем приглашения в Военную прокуратуру. Спасибо прокуратуре за реактивность, надеемся, что все продолжится в таком же конструктивном стиле», — написал он.

События в селе Кой-Таш

Так называемые Кой-Ташские события произошли в августе 2019 года. Тогда силовики штурмовали резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева селе Кой-Таш, но столкнулись со сторонниками политика.

В результате штурма погиб замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков, а еще более 170 человек получили различные ранения.

После этого Атамбаеву предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых организация массовых беспорядков, организация убийства, организации захвата заложников. Обвинения по делу предъявили также нескольким сторонникам Атамбаева.

В феврале 2023 года Атамбаева выпустили из колонии, так как Верховный суд отменил приговор политику по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому Атамбаева осудили на 11 лет.

Однако он все еще является фигурантом дела по событиям в селе Кой-Таш.