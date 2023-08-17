Милиция расследует дело об избиении отдыхающих арендаторами скутеров на пляже рядом с центром отдыха «Радуга Вест» в Иссык-Кульской области. Об этом 17 августа «Клоопу» сообщили в областной милиции.

Ранее, 16 августа, в соцсетях распространилось видео, на котором арендаторы скутеров избивают двух отдыхающих на пляже. Милиция зарегистрировала факт в электронном журнале и начала досудебное производство.

Во время расследования милиция задержала подозреваемых. Ими оказались арендаторы скутеров — 18-летний житель Бишкека и двое жителей села Кош-Куль.

Пострадавшими оказались 55-летний гражданин Кыргызстана и его 27-летний сын, проживающие в Казахстане. После заявления пострадавших милиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести телесных повреждений.

Автор: Бакай Алмаз