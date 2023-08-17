В полпредстве Баткенской области сообщили, что из спецсчета для оказания помощи жителям, которые пострадали в результате сентябрьского вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской границе, израсходовали 327 млн сомов. Всего на спецсчет с 16 сентября 2022 года до 15 августа 2023 года поступило 354 млн 348 тысяч сомов.

В полпредстве «Азаттыку» рассказали, что владельцам сожженных 437 домов и 241 дома, нуждающихся в капитальном ремонте, выплатили по 200 тысяч сомов. Владельцам 411 домов, чьи дома уже достроили и сдали в эксплуатацию, выдали еще по 100 тысяч сомов.

3,9 млн сомов выдали семье 12-летнего кыргызстанца, погибшего в ДТП в ходе тех событий. Также 935 тысяч сомов выделили на лечение 22 пострадавших граждан.

Кроме того, выплачены компенсации гражданам, лишившихся машин и скота. Всего 599 человек получили 122 млн 280 тысяч 230 сомов. В качестве гуманитарной помощи детям пострадавших граждан было выделено 58 тысяч 780 сомов.

На восстановление рынка в селе Кулунду Лейлекского района направлено 2 млн сомов, на восстановление теплицы в селе Достук Баткенского района — 764 тысячи 594 сома.

Также 4,6 млн сомов потратили на закупку ГСМ во время восстановительных работ, организацию отдыха детей пострадавших граждан, продукты питания и другие нужды эвакуированных граждан.

По данным полпредства, на 15 августа на спецсчету оставалось 27 млн 602 тысячи 632 сома. Счет все еще открыт для сбора средств в помощь пострадавшим жителям Баткенской области.

14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. Бои велись по всему периметру госграницы. Обе стороны обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 83 погибших.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены сотни домов и десятки соцобъектов.