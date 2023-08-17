Госкомитет нацбезопасности задержал пятерых сотрудников МВД по подозрению в укрывательстве фактов незаконного оборота наркотиков и вымогательстве взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По её данным, спецслужба получила информацию, что группа из сотрудников службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и других подразделений МВД создали специальные схемы по вымогательству денег у людей, употребляющих синтетические вещества. Сообщается, что правоохранители выявляли людей с наркотиками через мессенджеры Whatsapp и Telegram и инсценировали их задержания.

Эти мнимые задержания снимали на камеру. Видео использовали для вымогательства у задержанных денег в размере от 20 тысяч сомов до $5 тысяч. После получения денег посредством угроз, правоохранители отпускали задержанных и укрывали факты незаконного оборота наркотиков.

Следствие обнаружило более 200 подобных случаев за последние 2 года. Сейчас ведется следствие с целью выявить и задержать всех вовлеченных в эту схему.

На задержанных сотрудников МВД возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот наркотических средств», «вымогательство взятки» и «создание преступного сообщества».