Уголовное дело в отношении криминального авторитета Камчы Кольбаева прекращено в связи с истечением срока давности. Эту информацию журналистам «Азаттыка» подтвердил его бывший адвокат Сергей Манукян.

«Сейчас в отношении него нет уголовного дела. Его по какой-то безосновательной информации задерживали в Казахстане. Затем это выяснили и в 2021 году уголовное дело прекратили. По моей информации, сейчас [Кольбаев] не связан ни с одним уголовным делом», — сказал он.



О том, что в Кольбаева прекратили уголовное дело 16 августа, ссылаясь на собственные источники сообщили издания 24.kg и Kaktus.media.



«Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Так как преступление было совершено в 2007 — 2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела», — сообщали в 24.kg.

В самом ГКНБ информацию о прекращении уголовного дела в отношении Кольбаева еще никак не прокомментировали.



Задержание Кольбаева

В октябре 2020 года ГКНБ задержал Кольбаева «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Тогда сообщалось, что его подозревают в «создании преступной организации или участии в ней».

После задержания Кольбаева водворили в исправительную колонию №47. Однако в марте 2021 года ему изменили меру пресечения под подписку о невыезде и отпустили.

В ГКНБ тогда рассказали, что родственники кримавторитета возместили государству 49,6 млн сомов ущерба по делу о легализации преступных доходов. Общая сумма по этому делу составляла более 250 млн сомов.

В Госкомитете отмечали, что оставшуюся часть ущерба Кольбаев должен возместить до апреля 2021 года. Однако, что стало с этим делом неизвестно, ГКНБ не давал никакой информации после освобождения Кольбаева.

В ноябре 2022 года ГКНБ снова задержал Кольбаева за нарушение режима госграницы, но потом отпустил, лишь составив протокол.



Кто такой Кольбаев?

Камчы Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.



Кольбаева называют «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



В конце прошлого года имя Кольбаева фигурировало в контексте информационного противостояния депутата Омурбека Бакирова и ГКНБ. Само противостояния началось после словесной перепалки нардепа с главой Госкомитета Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента.

28 декабря 2022 года в ГКНБ заявили, что Бакиров встречался с Кольбаевым в одном из спортивно-оздоровительных комплексов в Чолпон-Ате. Тогда в спецслужбе осудили действия парламентария, отмечая, что подобные связи народных избранников с криминалитетом «дискредитируют государственную власть, подрывают доверие народа и нивелируют усилия высшего руководства страны, направленные на развитие экономики и укрепление государственности». Сам Бакиров факт встречи отрицал.