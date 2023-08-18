В пресс-центре ГКНБ 17 августа сообщили о задержании на территории иностранного государства гражданина Кыргызстана Х.Д.А. Его подозревают в убийстве с особой жестокостью сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны во время межэтнических столкновений 2010 года в селе Нариман Кара-Сууйского района Ошской области.

По данным спецслужбы, задержанный принимал «активное участие» в межэтнических столкновениях в Ошской области в июне 2010 года. Его водворили в СИЗО-5 города Ош.



В ГКНБ отметили, что продолжат оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и привлечь к уголовной ответственности организаторов и активных участников межэтнических столкновений 2010 года. Также в спецслужбе напомнили о том, что к лицам, совершившим в июне 2010 года особо тяжкие преступления, сроки давности не применяются.

Межэтнический конфликт 2010 года

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни в Оше и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение. Тысячи зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику.

Всего в столкновениях на юге Кыргызстана летом 2010 года, по данным Минздрава, погибли 426 человек, ранения получили более тысячи человек, а материальный ущерб составил около $2,2 млрд.



В июне 2020 года «Азаттык» писал, что при расследовании трагических событий было возбуждено более 5,5 тысячи уголовных дел, из которых раскрыты лишь 360. Приостановлено 3 919 дел, прекращены расследования по 13 делам. Еще 1 391 дело находится в производстве с другими уголовными делами.

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