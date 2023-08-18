В Минтрансе сообщили, что узкие и опасные участки единственной дороги, ведущей в село Зардалы в Баткенской области, расчищены и расширены.

Дорожники провели работы на 53-85 километрах дороги Сох – Кан – Зардалы, общая протяженность которой составляет 85 километров. Отмечается, что расчищен участок, по которому ранее могла проезжать только одна машина.



Село Зардалы находится в 125 км от города Баткена. Это село в высокогорном районе является самым отдаленным в области. В село можно попасть лишь по одной каменистой дороге. Когда ее затапливает жители остаются без связи с внешним миром. Из-за этого люди добираются в село по опасной горной тропе.



В Зардалы нет электричества, а постоянно в нем проживают всего 250 человек. В сезон сливы и смолы численность населения может достигать около 1 000 человек.



В августе 2022 года стало известно, что в Зардалы установили солнечную панель, что позволило обеспечить интернетом местную школу.