В Зардалы, самом отдаленном селе Баткенской области, начал работать интернет. Об этом журналистке «Клоопа» рассказал глава Кара-Бакского айыл окмоту Абдикарим Каламбеков.

По его словам, станцию установили перед сельской школой. Интернет будут раздавать с помощью беспроводной Wi-Fi-сети. А станция будет получать энергию от солнечных батарей.

Инициативу реализовало «Кыргызское интернет сообщество». Это сообщество занимается проведением интернета в труднодоступные районы.

Глава айыл окмоту отмечает, что такую же станцию впервые в селе установили осенью 2021 года, но потом она перестала работать.

Село Зардалы находится в 125 километрах от Баткена. В этом селе нет электричества, а постоянно в нем проживают всего 250 человек. В сезон сливы и смолы численность населения может достигать около 1 000 человек.

Из-за отсутствия дорог в село не ездят машины. В Зардалы можно попасть лишь летом, через высокогорное ущелье — туда ведет тропа вдоль горы, по которой может идти один человек.

В зимнее время, во время снегопада, дорога в село закрывается. Во время схода селей по тропе также невозможно пройти.

В 2010 году в Зардалы открыли школу для начальных классов. В школе всего два класса. Через четыре года ученики вынуждены уезжать в другие места, чтобы продолжить учебу. Кроме школы в селе остался ФАП, построенный в 2015 году.