Власти рассматривают предложение перевести муниципальные школы в Бишкеке под управление Министерства образования. Ранее с таким предложением выступил министр образования Алмазбек Бейшеналиев.

12 августа в ходе брифинга виц-мэр Бишкека Виктория Мозгачева отметила, что вопрос о передаче школ решится после того, как Минобраз отыщет деньги для их содержания.

Согласно закону «О статусе столицы», некоторые ведомства находятся под управлением мэрии Бишкека, в том числе и школы. На их финансирование выделяются деньги из городского бюджета.

По данным Мозгачевой, в настоящий момент на сферу образования в Бишкеке из бюджета выделяется порядка 4,7 млрд сомов, из которых 3,3 млрд — зарплаты сотрудников.

Ранее в интервью журналистке Майраш Базлакуновой министр образования Алмазбек Бейшеналиев сообщил, что обращался в Кабмин с предложением перевести школы в Бишкеке под управление Минобразования.

«В проблемах бишкекских школ общественность винит Минобразования, однако за это в первую очередь отвечает и [занимается решением этих проблем] Управление образования при мэрии Бишкека. Если [школы в Бишкеке] будут финансироваться из республиканского бюджета, то тогда вопросы можно задавать Минобразованию. Для того, чтобы решить эту проблему мы обратились [в Кабмин] и там поддержали наше предложение», — сказал министр.

Однако он отметил, что вопрос о переводе столичных школ в управление Минобразования будет решен не раньше 2023 года, так как нужно найти средства.

В пресс-службе ведомства «Клоопу» пояснили, что выступают за передачу в их управление школ для того, чтобы «вести единую политику» в сфере образования и «взять всю ответственность на себя».

По данным «Азаттыка», всего в Бишкеке насчитывается 102 школы, пять из которых относятся к Минобразования, остальные 97 — муниципальные.

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