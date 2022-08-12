Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс, закон “Об основах амнистии и порядке ее применения”»), который парламент принял 30 июня. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Там отметили, что этот закон подписан «в свете реализации реформы сферы защиты детей и направлен на обеспечение охраны и защиты прав на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств».

Так, согласно подписанному закону увеличиваются сроки лишения свободы и размеры штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей. В законопроекте предлагалось увеличить сроки лишения свободы с 15 до 25 лет.

Также лица совершившие такие преступления не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством. Кроме того, к этим лицам не будут применять условно-досрочное освобождение и амнистию.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. В конце июля министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил о росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних.

Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они могут его забрать, договорившись с родственниками.

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