В Бишкеке произошла перестрелка, в ходе которой ранили одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ГУВД, 7 августа в милицию сообщили, что на Каарманском переулке неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение.

«При осмотре места происшествия милиционеры обнаружили пистолет неустановленной марки, один патрон и гильзу. По предварительным данным, 38-летнего гражданина госпитализировали в отделение реанимации с диагнозом огнестрельное дробовое ранение правого бедра с открытым переломом и со смещением», – сообщили в пресс-службе.

Милиция возбудила уголовное дело с предварительной квалификацией по статье «Хулиганство» и назначила необходимые экспертизы. Сейчас милиционеры разыскивают остальных участников перестрелки.