Министерство внутренних дел 19 августа сообщило об итогах служебного расследования, проведенного в связи с задержанием нескольких сотрудников милиции, занимавшихся вымогательством взяток за укрывательство незаконного оборота синтетических наркотиков в Бишкеке.



По итогам расследования, к дисциплинарной ответственности привлекли 18 руководителей, из них шестеро освобождены от занимаемых должностей, а 12 получили различные дисциплинарные взыскания.

Своих должностей лишились: начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев и его заместитель Кылычбек Жолдошов, а также начальник управления СБНОН Мухтарбек Токтогулов и начальник управления СБНОН ГУВД Чуйской области Азамат Имангазиев.

Новым начальником ГУВД Бишкека назначили Азамата Токтоналиева, который до этого был главой УВД Таласской области.



О задержании пяти сотрудников МВД стало известно 17 августа. В ГКНБ тогда сообщили, что выявили группу сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) и других подразделений МВД, которые находили людей, приобретающих синтетические наркотики для личного пользования через мессенджеры Telegram и WhatsApp, а затем инсценировали задержания этих граждан.

По данным следствия, подозреваемые снимали весь процесс ареста на видео и использовали записи «для вымогательства денежных средств у задержанных под угрозой привлечения к уголовной ответственности и водворения в СИЗО».

В спецслужбе сообщили, что таким образом они получали от 20 тысяч сомов до $5 тысяч, после «получения требуемой суммы отпускали задержанных, укрывая выявленные факты незаконного оборота наркотических средств».



В ГКНБ добавили, что следствие получило данные более чем о 200 подобных фактах, которые имели место только за последние два года, что «свидетельствует о беспрецедентных фактах укрывательства фактической ситуации в стране в сфере борьбы с синтетическими наркотиками».



По этим фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот наркотических средств», «Вымогательство взятки» и «Создание преступного сообщества». Всех задержанных суд заключил под стражу до 15 октября.