В аэропорту Кыргызстана задержали чеченского активиста Мансура Мовлаева по требованию ФСБ России. Об этом 20 августа сообщила правозащитница Толекан Исмаилова на своей странице в Фейсбуке.

По ее данным, Мовлаева водворили в ИВС ГКНБ и 21 августа ожидается судебный процесс в отношении его.

«Кыргызская Республика член ООН, ратифицировал все основные документы по соблюдению высоких принципов гуманитарного права и не допуска экстрадиции лиц, в ту страну, где системные пытки, издевательства, включая агрессию России в Украине! Ждем справедливости и законности в Кыргызстане!» — написала она.

Представители оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященный Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой в отношении чеченских властей. Они говорят, что из-за этого чеченские силовики в 2022 году похитили Мовлаева, незаконно удерживали в тюрьме и пытали.

По словам представителей 1ADAT, Мовлаеву удалось сбежать из тюрьмы в Кыргызстан. Они говорят, что активист из аэропорта в Кыргызстане должен был вылететь в Турцию, но его задержал ГКНБ Кыргызстана по требованию российских коллег.



В 1ADAT опасаются, что если Мовлаева экстрадируют в Чечню, то власти республики расправятся с ним.