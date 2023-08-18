Парк креативных индустрий (ПКИ) торжественно запустили 29 июня. Во время этой церемонии глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил , что республика «избавилась от синдрома бедной страны» и теперь начинается «яркий и многообещающий этап экономического развития Кыргызстана».

Однако фактически ПКИ еще не заработал. Вдобавок, по мнению креаторов, сейчас из-за действий замглавы Кабмина Эдиля Байсалова ПКИ и вовсе может развалиться.

Что дает ПКИ?

Регистрация в Парке позволит предпринимателям платить налоги по сниженным ставкам. Но вступить в него смогут только предприятия и бизнесмены, которые продают товары и услуги, созданные интеллектуальным трудом.



Для резидентов ПКИ установили более выгодный налоговый режим: ставка единого налога на 2023-24 годы всего в 0,5%. Правда, к 2027 году она постепенно повысится до 2%. Но это все равно вдвое меньше чем, например, для большинства индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что такие налоговые послабления для креативных индустрий должны подстегнуть их развитие.

Неоднозначная инициатива



Закон «О Парке креативных индустрий» президент Садыр Жапаров подписал еще в августе прошлого года. Но с тех пор так и не определен перечень видов деятельности, которые считаются креативными и могут быть резидентами ПКИ. Перечень должен принять Кабмин.

Однако вместо перечня 11 августа Минэкономики инициировало изменения в постановление Кабмина «О некоторых вопросах создания Парка креативных индустрий» от 23 июня 2023 года. В справке-обосновании к проекту постановления говорится, что внести поправки поручил Байсалов.

Так, предлагается включить в состав Наблюдательного совета ПКИ* вместо представителя Минфина замглавы Кабмина, курирующего социальный блок, которым сейчас является Эдиль Байсалов. Получается Байсалов поручил Минэкономики включить себя в состав Наблюдательного совета Парка.

*Согласно закону «О Парке креативных индустрий» Наблюдательный совет является высшим органом управления ПКИ. Он учреждает дирекцию ПКИ. В совет, кроме предпринимателей, должны войти два человека со стороны государства. Именно дирекция и наблюдательный совет будут решать, регистрировать того или иного предпринимателя в ПКИ или нет.

Кроме того, Минэкономики предложило дать право назначать в состав Наблюдательного совета ПКИ не «Ассоциации Креативных Индустрий», которая и инициировало идею Парка, а «объединению юрлиц в сфере креативных индустрий». Также ведомство предлагает предоставить Наблюдательному совету право «определять креативность вида деятельности» по принадлежности к группе креативных индустрий.



Зачем нужны изменения: Разъяснения Байсалова

Байсалов говорит, что в предлагавшемся виде Парк креативных индустрий мог превратиться в «лазейку» для недобросовестных компаний.

По его мнению, проект постановления Минэкономики нужен для того, чтобы «уточнить условия деятельности Парка и перечень тех направлений, которые бы имели мультипликативный эффект для всей экономики».



«Краеугольным принципом государственной политики является требование равенства и обязательности уплаты подоходного налога. Он у нас самый низкий в мире — всего 10%. Мы не можем допустить, чтобы все в стране налоги оплачивал весь трудовой народ, кроме креативных профессий. Такого нет нигде в мире. По задумке господина [Данияра] Аманалиева, в этот перечень включили все беловоротничковые профессии общим скопом. Кабмин с этим не согласился, потому что это подорвало бы всю госполитику по повышению налогового администрирования», — заявил он в интервью изданию 24.kg.

Почему креаторы против?

Председатель «Ассоциации креативных индустрий» Данияр Аманалиев в интервью «Клоопу» назвал проект постановления Минэкономики «откатом назад».



«[Несмотря] на то, что закон уже принят […] один замглавы Кабмина сейчас заявляет, что ему он не нравится. По сути дела вместо того, чтобы подчиняться закону, он выступает против него. […] Сейчас государство просто должно было определить перечень видов деятельности и определить двух специалистов от государства, которые должны занять кресла в Наблюдательном совете ПКИ», — говорит он.



По его словам, инициатива Минэкономики, рожденная по поручению замглавы Кабмина, содержит ряд опасностей, которые могут по сути разрушить саму идею Парка креативных индустрий.

Аманалиев говорит, что Байсалов неоднократно открыто высказывался против открытия ПКИ.



«Если человек против чего-то и он хочет зайти в управление этим, то какая у него цель? Однозначно, чтобы нивелировать саму идею», — считает он.

Также по его мнению, в случае принятия проекта постановления, право создать дирекцию ПКИ получит «подконтрольная Байсалову организация, члены которой будут в нужное время поднимать руки».



«Также мы создали огромный список из 170 видов креативной деятельности. Из них после обсуждений с госведомствами осталось примерно 100. […] Но несмотря на то, что этот перечень был давно выработан и согласован, в проекте постановления [Минэкономики] говорится, что все это неважно и Наблюдательный совет ПКИ будет определять креативность каждой организации сам [по принадлежности к группе креативных индустрий]», — говорит он.



Однако, по его словам, таким образом будет размывание и многим обратившимся будут отказывать.

«Это все делается только для того, чтобы какие-то удобные компании [становились резидентами ПКИ], а другие нет», — предполагает он.



Директор «Ассоциации креативных индустрий» Назгуль Кубакаева также считает, что Байсалов «пытается навредить Парку креативных индустрий» и после «говорить, что был прав» в ненужности ПКИ.

«ПКИ важен для того, чтобы Кыргызстан сделал резкий скачок в экономическом развитии. […] И в самой концепции по поддержке развития креативной экономики говорится, что для Кыргызстана это приоритетное направление развития. Для этого и создается этот налоговый режим», — сказала она в интервью «Клоопу».

По ее словам, сейчас большинство представителей креативных индустрий вообще не платит налоги и работают в тени. Она отметила, что ПКИ позволит исправить это и государство будет получать больше налогов. Кроме того, самим компаниям это выгодно, так как они смогут получать иностранные инвестиции, имея банковскую, кредитную и налоговые истории, чтобы масштабироваться и выходить на мировые рынки.



«Чтобы это не было тяжким бременем для креативных компаний наша ассоциация и инициировала Парк креативных индустрий», — заключила она.