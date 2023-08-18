Переосмыслить город. В Бишкеке открывается выставка урбан фотографии – вот несколько работ с нее

В культурном центре «Кудук» 18 августа открывается выставка урбан фотографии. На ней 27 бишкекчан с помощью своих работ переосмыслят столицу Кыргызстана – не только его визуальную сторону, но и доступность городской среды. Выставка продлится до 28 августа. «Клооп» показывает несколько работ, которые можно будет на ней увидеть. Всего же их более 200.

Эта выставка – результат работы Лаборатории урбан фотографии, которую организовала инициатива Peshcom. В течение всего июля участники лаборатории встречались с художниками, фотографами, кураторами выставок – и, конечно, снимали Бишкек таким, как они его видят.

Открытие состоится 18 августа в 18:00 в культурном центре «Кудук» (ул. Орозбекова, 119). Время посещения в другие дни – с 13:00 до 20:00 (график экскурсий по выставочному пространству можно посмотреть здесь). Вход бесплатный.

Кроме самой выставки ее посетители смогут поучаствовать в воркшопе по линогравюре о городе (19 августа, 14:00), и послушать лекцию «Вселенная художника-изобретателя Эля Лисицкого» от Константина Анохина (26 августа, 15:00).

Кураторы выставки и Лаборатории урбан фотографии – городская исследовательница и активистка Рада Валентина кызы и урбан и стрит фотограф, режиссёр, перформер Роман Третьяков.