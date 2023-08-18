В Казахстане заблокирован российский сайт интернет-телеканала «Царьград». Об этом 17 августа сообщили несколько казахских СМИ со ссылкой на Министерство информации и общественного развития республики.

Отмечается, что сайт заблокировали по решению за разжигание розни. В Министерстве информации пояснили, что на сайте «Царьграда» нашли материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

«Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации, Конституции Республики Казахстан и “О противодействии экстремизму”, а также Уголовному кодексу», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что нашли четыре материала на сайте «Царьграда», которые пропагандируют экстремизм.

Как отмечает корреспондент «Новая газета — Европа» Вячеслав Половинко, «Царьград» регулярно пишет о «русофобии» в Казахстане и в последнее время публиковал материалы о том, что в республике «началась охота на защитников русского мира».

Представители «Царьграда», комментируя блокировку сайта, заявили, что причина блокировки «вызывает у них вопросы». В реакции, опубликованной в телеграм-канале телеканала, говорится, что «Царьград» «хорошо работает, если уже запрещать стали».



В интернет-телеканале добавили, что МИД России намерен «детально разобраться в произошедшем».



Телеканал «Царьград» запустился и вышел в эфир в ноябре 2015 года. Как отмечает «Новая газета — Европа», телеканал начал работу на фоне всеобщего духовного подъема после того, как Россия аннексировала Крым.



Основателем «Царьграда» является «православный бизнесмен» Константин Малофеев, который находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года. Его обвиняли в финансировании самопрозглашенных ДНР и ЛНР.



«Царьград» является пропагандистским российским СМИ, которое поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года.