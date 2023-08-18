Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госинформагенству «Кабар» прокомментировал передачу Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле. Накануне стало известно, что пансионаты «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон» передадут в управление соседней стране на 49 лет.

Сами пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. Однако в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

В своем интервью президент сказал, что решение Сариева по переводу пансионатов на баланс Кыргызстана было «популистским». Жапаров сообщил, что в итоге Кыргызстан проиграл Узбекистану в международном суде в Вашингтоне и должен выплатить $40 млн.



«Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей: выплатить им предъявленную [судом] сумму у нас возможности нет. Состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего: они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем. Сами мы не сможем в ближайшие 15-20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не залатаем, о пансионатах не может быть и речи», — сказал он.



По словам главы государства, в нынешнем виде эти пансионаты никто не купит и за $4 млн. Также Жапаров пояснил, что пансионаты передадут на долгий срок, чтобы узбекская сторона получила гарантии того, что «окупит потраченные деньги».



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Ответил президент и на сравнения с тем, что пансионаты «отдают узбекской стороне как Кемпир-Абадское водохранилище».



«Тех, кто трубит о том, что отдали Кемпир-Абад, можно назвать невеждами. Кемпир-Абад никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров, не правда ли? Мы готовы ответить, не краснея, за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа. Поэтому прошу вас не обращать внимания на информацию некоторых сайтов, которые стремятся вызвать резонанс по какому-либо делу», — обратился Жапаров.



По его мнению, раньше подобные «сайты» содержались на деньги госкомпаний, таких, как «Мегаком» и аэропорт «Манас».



«Я с приходом к власти пресек это. Почему госпредприятия должны обеспечивать частные сайты? Ежегодно самые передовые сайты получали 20 млн сомов, а попроще – по 2-3 млн сомов. Государственные деньги должны работать только во благо народа и государства, поэтому я сразу остановил это финансирование. Вот с того дня они все меня ненавидят, и не хотят замечать все то хорошее, что делается. Но я на них даже не обращаю внимания», — заключил президент.

В Госагентстве по управлению государственным имуществом говорят, что четыре пансионата сейчас являются убыточными, так как значительная часть номеров в плохом и аварийном состоянии. Отмечается, что инфраструктура объектов изношена и требует масштабных инвестиций для обновления и модернизации.

Для этого пансионаты передадут узбекским инвесторам в пользование, а землю — на условиях аренды. Взамен они проведут реконструкцию пансионатов согласно международным требованиям на уровне 3-4 звезд. Также, по условию, не менее 80% работников должны быть гражданами Кыргызстана.



Согласно договоренности, достигнутой на десятом заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном:

пансионат «Золотые пески» передается акционерному обществу «Ташкентский механический завод»;

пансионат «Дилором» — акционерному обществу «Асакабанк»;

пансионат «Рахат» — акционерному обществу «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

незавершенный объект «Бустон» — акционерному обществу «Узпромстройбанк».

Ожидается, что в каждый пансионат узбекские инвесторы вложат $15-20 млн. Кроме того, власти верят в то, что появление нескольких современных пансионатов окажет мультипликативный эффект на экономику региона.



Так, ожидается, что объем налоговых поступлений превысит 130 млн сомов в год, на каждом объекте будут созданы порядка 200 рабочих мест, а для местных предпринимателей будет возможность открыть бизнес на территории пансионатов.

