Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций об отмене результатов выборов по Кок-Жарскому избирательному округу в Ноокате, в котором одержал победу Омурбек Бакиров. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение Верховного суда означает, что Бакиров лишается депутатского мандата.



Сам Бакиров, комментируя решение суда, назвал его «незаконным».



«Все понимают — это незаконное решение. Говорят, что открылось новое обстоятельство, но такого понятия нет в [законе о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша]», — сказал он в интервью «Азаттыку».

Депутатский мандат Бакирова

7 июня Административный суд Бишкека отменил результаты выборов в Жогорку Кенеш по Кок-Жарскому одномандатному округу №4 в Ноокатском районе Ошской области. Суд также признал незаконным постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом. 26 июля Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.

После этого Бакиров заявлял, что его незаконно пытаются лишить депутатского мандата через суд.

«Согласно закону о выборах, спорные вопросы во время выборов ходатайства должны рассматриваться в течение трех дней [и не больше этого срока]. Они грубо нарушают эту норму. В истории Кыргызстана такого не было. Спустя год с окончания выборов Административный суд Бишкека решил пересмотреть споры. Они говорят, что это делается на основе “открывшихся новых обстоятельств”, но в законодательстве нет такого понятия. Это давление на парламент», — говорил нардеп в декабре 2022 года.

Споры из-за мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором рассматривали Соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.