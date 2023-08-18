Кыргызстанка Калмира Билимбек кызы завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет (U20) по борьбе в Иордании. Об этом 18 августа сообщили в Департаменте физической культуры и спорта.

Билимбек кызы выступала в категории до 59 кг. В 1/16 финала она победила узбекскую спортсменку со счетом 11:1, а в 1/8 финала одолела казахстанку со счетом 8:1.

В четвертьфинале она одержала победу над спортсменкой из Японии со счетом 10:0, а в полуфинале уступила Алесе Гетмановой, вышедшей под нейтральным флагом.

Бронза Билимбек кызы — это первая медаль в копилке сборной Кыргызстана на этом чемпионате.

В 2021 году спортсменка также выступала на чемпионате мира и тогда завоевала серебреную медаль. А на чемпионате Азии в апреле 2023 года она сумела завоевать борзну.