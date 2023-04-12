На Чемпионате Азии по борьбе в Казахстане спортсменка из Кыргызстана Айпери Медет кызы завоевала серебреную медаль, а Калмира Билимбек кызы — бронзовую.

Медет кызы выступала в весовой категории до 76 кг и стартовала. В финальной схватке она боролась с Элмирой Сыздыковой из Казахстана, уступив ей золото.

Калмира Билимбек кызы выступала в весовой категории до 59 кг. За бронзу она боролась со спортсменкой из Казахстана Дианой Каюмовой и победила со счетом 11:6.

Еще одна кыргызская спортсменка Мээрим Жуманазарова на чемпионате заняла четвертое место, уступив бронзовую медаль казахской спортсменке.

Ранее на этом же чемпионате сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление, завоевав семь медалей. В общекомандном зачете кыргызстанская сборная заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.

Спортсмены забрали три золотых медали, одну серебряную и три бронзовых.