Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на чемпионате Азии, который проходит в Астане.
Турнир стартовал 9 апреля и кыргызстанские борцы завоевали за два дня соревнований 7 медалей. В общекомандном зачете кыргызстанская сборная заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.
Три золота взяли Акжол Махмудов (до 70 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг) и Акылбек Талантбеков (до 82). Одно серебро завоевал Узур Жусупбеков (до 97 кг). Также три бронзы взяли Роман Ким (до 130 кг), Раззак Бейшекеев (до 60 кг) и Адилхан Нурланбеков (до 72 кг).
Чемпионат Азии в Астане продлится до 14 апреля. На турнире также пройдут соревнования по женской борьбе и вольной борьбе.