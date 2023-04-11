Три золота взяли Акжол Махмудов (до 70 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг) и Акылбек Талантбеков (до 82). Одно серебро завоевал Узур Жусупбеков (до 97 кг). Также три бронзы взяли Роман Ким (до 130 кг), Раззак Бейшекеев (до 60 кг) и Адилхан Нурланбеков (до 72 кг).

Чемпионат Азии в Астане продлится до 14 апреля. На турнире также пройдут соревнования по женской борьбе и вольной борьбе.