Он выступал в весовой категории до 97 кг по греко-римской борьбе. В 1/4 финала Жусупбеков одолел казахстанца Олжаса Сырлыбай со счетом 3:1, а в полуфинале одержал уверенную победу над спортсменом из Индии Нариндера Чема со счетом 9:0.

В финале Жусупбеков в упорной борьбе уступил иранцу Мехди Мохаммада Балихамзехдех со счетом 4:7. Последние три очка, которые помогли иранцу выиграть, присудили ему за нарушение со стороны кыргызстанца за 15 секунд до окончания встречи.