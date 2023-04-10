Кыргызстанец Узур Жусупбеков завоевал серебро на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане.
Он выступал в весовой категории до 97 кг по греко-римской борьбе. В 1/4 финала Жусупбеков одолел казахстанца Олжаса Сырлыбай со счетом 3:1, а в полуфинале одержал уверенную победу над спортсменом из Индии Нариндера Чема со счетом 9:0.
В финале Жусупбеков в упорной борьбе уступил иранцу Мехди Мохаммада Балихамзехдех со счетом 4:7. Последние три очка, которые помогли иранцу выиграть, присудили ему за нарушение со стороны кыргызстанца за 15 секунд до окончания встречи.
Чемпионат Азии по спортивной борьбе стартовал 9 апреля и продлится до 14 апреля. Борцы греко-римского стиля завершают свое выступление на этом чемпионате Азии. Оставшиеся 4 дня пройдут соревнования по женской борьбе и вольной борьбе.
В копилке кыргызстанской сборной уже семь медалей. Ранее три золота завоевали Акжол Махмудов (до 70 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг) и Акылбек Талантбеков (до 82), а три бронзы взяли Роман Ким (до 130 кг), Раззак Бейшекеев (до 60 кг) и Адилхан Нурланбеков (до 72 кг).
27-летний Узур Жусупбеков стал является чемпионом Азии, двукратным бронзовым призером чемпионата Азии, серебряным призером Игр исламской солидарности и бронзовым призером Азиатских игр.