Чемпионате Азии по борьбе завершится 14 апреля. Ранее на этом турнире завершили свое выступление сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе и женская сборная.

Борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей. Спортсмены взяли три золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. В общекомандном зачете кыргызстанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.

Женская сборная Кыргызстана завоевала на этом турнире три медали — по одному золоту, серебру и бронзе.