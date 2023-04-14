Три кыргызстанских борца вольного стиля 13 апреля завоевали медали на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане.
Серебро взял Алмаз Сманбеков. Он выступал в весовой категории до 57 кг. В финале он уступил борцу из Индии Аман Аману со счетом 4:9.
Бронзовые медали взяли Улукбек Жолдошбеков (до 65 кг) и Орозобек Токтомамбетов (до 70 кг).
Чемпионате Азии по борьбе завершится 14 апреля. Ранее на этом турнире завершили свое выступление сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе и женская сборная.
Борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей. Спортсмены взяли три золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. В общекомандном зачете кыргызстанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.
Женская сборная Кыргызстана завоевала на этом турнире три медали — по одному золоту, серебру и бронзе.